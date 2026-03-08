Die FDP ist damit nur noch mit dem Bisherigen Michael Baumer im Stadtrat vertreten, der 52'644 Stimmen erzielte. Përparim Avdili schaffte es nicht, den Sitz von Filippo Leutenegger zu verteidigen, der nicht mehr antrat. Mit 47'372 Stimmen landete Avdili hinter GLP-Stadtrat Andreas Hauri, der mit 51'187 Stimmen das schlechteste Resultat unter den Gewählten erzielte.