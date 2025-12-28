Der 75-Jährige war wegen eines Nierenproblems im Spital, wie sein Sohn in einer Mail an die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb. Der Herzstillstand sei unerwartet gewesen. Ein Herzproblem war laut der Mitteilung der Familie zwar ebenfalls diagnostiziert, aber als sekundär eingestuft worden. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären.