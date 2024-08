Denn dieses setze auf «Klimadumping im Ausland», sagte Mazzone gemäss Redetext in Basel. Die Schweiz zeichne sich dadurch aus, dass sie Schlupflöcher für ihre internationalen Verpflichtungen finde. Statt in der Schweiz in den schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien zu investieren, kaufe man «billige Reduktionszertifikate» aus dem Ausland.