Die Hamburgische Bürgerschaft kann den vom Senat geplanten Einstieg der weltgrössten Reederei MSC beim städtischen Hafenlogistiker HHLA endgültig wohl erst nach der Sommerpause absegnen. CDU und Linke wollen einer von Rot-Grün geplanten Abstimmung über die Pläne in erster und zweiter Lesung in der letzten Sitzung vor den Sommerferien an diesem Mittwoch widersprechen, wie es nach Fraktionssitzungen am Montagabend hiess. Für den endgültigen Beschluss sind zwei Lesungen notwendig.