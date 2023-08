Die Grünliberalen haben am Samstag an ihrer Delegiertenversammlung in Rüschlikon ZH bekräftigt, dass sie bei den Eidgenössischen Wahlen zehn Prozent Wähleranteil plus die Rückkehr in den Ständerat erreichen wollen. Sie forderten Mut zu Lösungen bei Klimaschutz, Europa und in der Gesellschaft.

19.08.2023 14:45