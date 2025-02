Israelische Medien hatten zunächst berichtet, vier Leichen israelischer Geiseln sollten am heutigen Mittwoch übergeben werden. Aus Kreisen der Hamas im Gazastreifen hiess es, dies solle nun in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag erfolgen. Laut dem Waffenruhe-Abkommen war vorgesehen, dass die vier Leichen am Donnerstag im Rahmen der ersten Phase des Deals an Israel übergeben werden. Die vier Leichen sind die letzten, die im Rahmen der ersten Phase des Abkommens übergeben werden sollen.