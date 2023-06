"Die Exporte sind um 10 bis 15 Prozent eingebrochen", sagte der Direktor der Sortenorganisation Gruyère, Philippe Bardet, am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht der Freiburger Tageszeitung "La Liberté" auf. "In Deutschland hält sich der Markt gut, aber in Belgien beträgt der Rückgang 40 Prozent, das entspricht 400 Tonnen. Und in den USA beläuft sich der Rückgang auf 25 Prozent, das heisst fast 1000 Tonnen", fügte er hinzu.