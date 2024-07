Beim Pharmakonzern GSK laufen die Geschäfte weiterhin rund. Für das Gesamtjahr hob das britische Unternehmen seine Gewinnziele erneut an und dieses Mal zudem auch für den Umsatz. «Die Umsätze im zweiten Quartal stiegen in allen Bereichen, wobei insbesondere die Spezialmedikamente von neuen Produkteinführungen in den Bereichen Onkologie und HIV profitierten», sagte Unternehmenschefin Emma Walmsley laut einer Mitteilung am Mittwoch. Im Bereich Forschung und Entwicklung habe der Pharmakonzern in diesem Jahr bereits für 10 wichtige Produkte Zulassungen erhalten oder Anträge gestellt. Zudem habe er positive Daten aus sieben Phase-III-Studien gemeldet.