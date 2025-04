Der britische Arzneimittelhersteller GSK hat im ersten Quartal sein schwaches Impfgeschäft durch einen florierenden Verkauf von Medikamenten gegen Krebs, Asthma und bei HIV mehr als wettmachen können. Der Umsatz sei im Vorjahresvergleich um zwei Prozent auf gut 7,5 Milliarden britische Pfund geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in London mit. Währungsbereinigt habe sich ein Plus von vier Prozent ergeben. Der operative Gewinn schnellte gar um fast die Hälfte in die Höhe und erreichte 2,2 Milliarden Pfund, weil das Unternehmen deutlich weniger Kosten im Zusammenhang mit bestimmten Verbindlichkeiten (u.a. Eventualverbindlichkeiten) hatte.