Am Montag beginnt in Genf der vierte Prozess gegen Ex-Polizeichef Sperisen. Der schweizerisch-guatemaltekische Doppelbürger, dessen bisherige Verurteilungen aufgehoben wurden, muss sich erneut wegen Beihilfe zu Mord verantworten. Er wird beschuldigt, an der Tötung der Häftlinge beteiligt gewesen zu sein, als die Sicherheitskräfte die Strafanstalt stürmten.