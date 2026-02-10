Der Luxusgüterkonzern Kering muss sich mit der erhofften Erholung seiner kriselnden Modemarke Gucci weiter gedulden. Zwar fiel der Umsatz der Edelmarke auf vergleichbarer Basis zum Jahresende weniger als noch im dritten Quartal, doch habe das Minus im Schlussquartal im Jahresvergleich immer noch bei zehn Prozent gelegen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Das ist in etwa so viel, wie Analysten im Mittel befürchtet hatten.