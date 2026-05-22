Nach Angaben der Europäischen Kommission können mit der Massnahme rund 60 Millionen Euro an Einfuhrzöllen gespart werden. Die Massnahme, die zum Inkrafttreten noch im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden muss, soll ausserdem dazu beitragen, weniger abhängig von Importen aus Russland und Belarus zu sein.
Die EU importiert den Angaben nach bereits einen erheblichen Teil stickstoffbasierter Düngemittel zollfrei aus einigen Ländern. Dennoch führe die Union weiterhin grosse Mengen dieser Waren aus Ländern ein, die dem gemeinsamen Zolltarif unterliegen, hiess es. Düngemittel sind für europäische Landwirte essenziell, um die landwirtschaftliche Produktion und die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Seit 2021 sind die Preise für diese Produkte erheblich gestiegen./rdz/DP/men
(AWP)