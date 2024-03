7,5 Millionen an ecuadorianischen Amtsträger

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft flossen über den Zeitraum von vier Jahren Bestechungsgelder in Höhe von rund 7,5 Millionen US-Dollar an einen ecuadorianischen Amtsträger, der eine leitende Funktion bei der staatlichen Ölgesellschaft Petroecuador innehatte. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft verschafften diese korrupten Transaktionen dem Konzern direkte Vorteile. Dies, da der ecuadorianische Erdölkonzern in der Folge Ölhandelsverträge mit zwei Gesellschaften abschloss, mit denen der Gunvor-Konzern damit verbundene Verträge abgeschlossen hatte.