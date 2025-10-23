Bei Marine and Industrial ergab sich ein Minus von fast zehn Prozent auf 66,4 Millionen Franken. Der Marinemarkt sei gedämpft gewesen und aufgrund zurückhaltender Investitionsentscheidungen in den Industriemärkten habe er sich schwächer als erwartet entwickelt. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Zöllen habe einen überproportionalen Einfluss gehabt.