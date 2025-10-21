Umweltminister Schneider: Deutschland unterstützt 90-Prozent-Ziel

Bundesumweltminister Carsten Schneider erwartet, dass sich Bundeskanzler Friedrich Merz bei dem EU-Gipfeltreffen dafür einsetzt, die Emissionen bis 2040 um mindestens 90 Prozent zu senken. «Deutschland hat sich festgelegt, nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern auch durch unsere nationalen Gesetze», sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Man unterstütze den Kommissionsvorschlag und halte ihn für gut vereinbar «mit unseren Ambitionen, aber eben auch in der Verbindung zwischen Ökonomie und Ökologie»./swe/DP/stw