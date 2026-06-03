Tessin erwägt Blockierung der Steuerrückflüsse

Im Tessin ist ob der geplanten Abgabe eine Debatte entbrannt. Eine parteiübergreifende Motion von FDP, Mitte-Partei, Lega und SVP fordert «die vollständige oder teilweise Aussetzung der Abführung der Quellensteuer auf Grenzgänger an Italien» - ein Gedanke, der von Teilen der Tessiner Regierung aufgenommen wurde. Sowohl der Bundesrat - namentlich Aussenminister Ignazio Cassis, der vor kurzem in Bellinzona weilte - als auch die Tessiner Delegation in den Eidgenössischen Räten mahnten zur Zurückhaltung.