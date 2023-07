Der neue Ausblick signalisiere fortgesetzt gute Geschäftstrends, sagte ein Händler in einer ersten Reaktion. Für die Aktien ging es am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss denn auch um viereinhalb Prozent auf 32,33 Euro nach oben. Im Hauptgeschäft würde das einen Ausbruchsversuch bedeuten, nachdem der Kurs sich in den vergangenen Monaten immer wieder um die 32 Euro herum festgelaufen hatte. Sollte sich das Papier auf mehr als 32,21 Euro verteuern, würde die Aktie ein Xetra-Hoch seit 2011 erreichen.