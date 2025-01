So und ähnlich tönte es in vielen Skigebieten. Etwa auch in Andermatt-Sedrun-Disentis. Was die Eintritte betrifft, bewegt sich auch dieses Skigebiet über dem Vorjahresdurchschnitt. «Wir und auch die Gäste sind sehr zufrieden», sagte Marketingleiter Pascal Schär. Das Skigebiet und die Hotellerie seien gut gefüllt. Es laufe sehr gut.