Superlativen auch in der Westschweiz

Auch in der Westschweiz zog es die Menschen in Scharen in die Skigebiete. «Aussergewöhnlich», «fantastisch», «ausserhalb der Norm» hiess es darum dort. Die Bergbahnen von Grimentz-Zinal VS etwa hatten den «besten Dezember», den sie je hatten, wie Direktor Pascal Bourquin sagte.