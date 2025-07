UN-Generalsekretär António Guterres sieht Frieden in Nahost in weiter Ferne. Der Konflikt zwischen Israel und «Palästina» könne zwar mit politischem Willen und mutiger Führung gelöst werden, doch die Wahrheit sei: «Wir stehen am Rande des Zusammenbruchs. Die Zweistaatenlösung ist weiter entfernt als je zuvor», sagte Guterres zum Auftakt einer Konferenz in New York zur Verwirklichung der Zweistaatenlösung.