Aktuell sei das Schiff unter der Brücke verkeilt. Da es sich dabei um eine Hubbrücke handelt, wolle man diese so schnell wie möglich anheben, um das Schiff zu lösen, hiess es. Dabei werde wahrscheinlich noch mehr von der instabilen Ladung des Schiffes ins Wasser fallen.
Einsatz auf dem Wasser und in der Luft
Mehrere Boote der Polizei, Wasserwacht und Feuerwehr rückten an. Zusätzlich sicherten Arbeits- und Kranschiffe aus dem Hafen die verlorene Fracht, damit sie nicht in Richtung Rhein treibt.
Ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um zu überwachen, ob die über Board gegangenen Container das Wasser verunreinigen. Dies sei den Angaben nach bisher nicht der Fall gewesen. Warum das Schiff die Brücke gerammt hat, muss laut Polizei noch ermittelt werden./fro/DP/stw
(AWP)