Transporte warten in Häfen

Zwar kenne man diese Situation aus den Sommermonaten vergangener Jahre. «Allerdings hatten wir in diesem Jahre bereits sehr früh einen sehr geringen Elbpegel (ab Ende April), so dass wir es nicht geschafft haben alle Transporte rechtzeitig an ihr Ziel zu bringen», erläuterte Loroff. Vor allem Grossraum- und Schwertransporte warten daher in den Häfen auf einen höheren Wasserstand, da sie nicht auf Schiene oder Strasse ausweichen können.