Die übrigen Gütergruppen blieben beständig oder legten zu. Zu einer Steigerung kam es bei den Containerumschlägen. Der wasserseitige Umschlag verzeichnete ein Plus von 12,6 Prozent, obwohl durch die Erneuerungsprojekte der Rhenus-Gruppe dafür ein Terminalareal weniger zur Verfügung stand, wie es im Communiqué heisst. Zu einem starken Anstieg von 51,5 Prozent kam es bei den Containern auf der Bahn.