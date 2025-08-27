Trotz so vielen Reisenden wie noch nie entwickelte sich weiter auch das Generalabonnement (GA) laut den SBB rückläufig auf 420'000 Stück - ein Minus von 2,9 Prozent im Vergleich mit 2024. Halbtaxabos waren derweil 6,1 Prozent mehr im Umlauf als damals - insgesamt 3,42 Millionen Stück. Eine Zunahme beim Halbtax-Plus ging derweil teilweise zulasten des GA.