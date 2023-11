Das gute Ergebnis der ersten neun Monate sichert beim Karlsruher Energiekonzern EnBW Investitionen in eine beschleunigte Umsetzung der Energiewende. «Schliesslich wollen wir in den nächsten Jahren durchschnittlich 4,5 Milliarden pro Jahr investieren», erklärte Finanzvorstand Thomas Kusterer am Montag per Mitteilung. Der grösste Teil fliesse in den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Netz- und Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sowie klimafreundliche CO2-arme Erzeugung. «Rund 80 Prozent unserer Investitionen gehen nach Baden-Württemberg und Deutschland.»

13.11.2023 09:14