In diesem Jahrtausend erhielten Bundespräsidentinnen und -präsidenten im Durchschnitt 172 Stimmen vom Parlament. Die Bestgewählten in diesen vergangenen 25 Jahren waren Ueli Maurer mit 201 Stimmen im Jahr 2019, Pascal Couchepin mit 197 Stimmen im Jahr 2008 und Johann Schneider-Ammann mit 196 Stimmen im Jahr 2016.