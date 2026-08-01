Er erklärte zudem, dass es keine Freiheit «ohne Verantwortung» geben könne. «Ich glaube an diese Schweiz, die es sich nicht leicht macht, an diese Schweiz, die stolz sein kann ohne Arroganz, grosszügig bleibt ohne Naivität», fuhr der Wirtschaftsminister fort. Er plädierte für eine weltoffene Schweiz, die aber «nicht auf ihre Urteilsunabhängigkeit verzichtet».