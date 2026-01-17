Gab es im vergangenen Jahr bei der Rede von SP-Bundesrat Beat Jans noch Buh-Rufe und höhnisches Gelächter, war die Stimmung dieses Jahr fast schon zurückhaltend. Die klassische «Gegenrede» fand für einmal nicht statt, weil der Bundespräsident, der traditionell an die Albisgüetli-Tagung eingeladen wird, selber in der SVP ist.