Ein neues Kooperationsprogramm für die Jahre 2026 bis 2029 soll lanciert werden, das den Schwerpunkt auf «demokratische Regierungsführung, wirtschaftliche Entwicklung, Beschäftigung, Klimawandel und nachhaltige Stadtentwicklung» legt. Planmässig wird Parmelin zudem ein Abkommen über ein Innovationsprogramm zwischen dem Staatssekretariat für Wirtschaft und dem serbischen Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation unterzeichnen.