Anlässlich des 110. Jahrestags der bilateralen Beziehungen wurde der Bundesrat zu einem Staatsbesuch in Serbien eingeladen, wie das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Freitag in einer Mitteilung schreibt.
Guy Parmelin wird am Dienstag in Belgrad den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic treffen. Dabei sollen die «engen Beziehungen» der beiden Länder erörtert werden. Serbien ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz im Westbalkan, wie vom WBF festgehalten wurde.
Ein neues Kooperationsprogramm für die Jahre 2026 bis 2029 soll lanciert werden, das den Schwerpunkt auf «demokratische Regierungsführung, wirtschaftliche Entwicklung, Beschäftigung, Klimawandel und nachhaltige Stadtentwicklung» legt. Planmässig wird Parmelin zudem ein Abkommen über ein Innovationsprogramm zwischen dem Staatssekretariat für Wirtschaft und dem serbischen Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation unterzeichnen.
Erster Besuch in Nordmazedonien
Anlässlich seines ersten Besuches in Nordmazedonien wird der Wirtschaftsminister am Mittwoch mit Präsidentin Gordana Siljanovska-Davkova zusammentreffen. Gemeinsame Themen werden die bilateralen Beziehungen, das wirtschaftliche Potenzial sowie die Lage im Westbalkan sein. Einen Empfang anlässlich der Gründung der Schweizer Handelskammer in Nordmazedonien werde Parmelins Besuch in Skopje abrunden.
Der Austausch mit Skopje biete «zusätzliches Potenzial, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Technologie», so der Bund.
(AWP)