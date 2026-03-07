«Hinzu kommen steigende, oft nicht finanzierte Verwaltungsaufgaben, die Zeit von Ärzten und Pflegepersonal auf Kosten der Patienten in Anspruch nehmen», sagte Bütikofer in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung «Le Temps». «Ich würde nicht sagen, dass die Spitäler auf der Intensivstation sind, sondern eher unter enger Beobachtung.»