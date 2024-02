Der in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Spielwaren- und Möbelhersteller Haba wird Ende Februar das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abschliessen. Diesem Schritt habe die Gläubigerversammlung am vergangenen Freitag zugestimmt, sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag in Bad Rodach. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

12.02.2024 17:17