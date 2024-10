Das sei in doppelter Hinsicht bedauerlich, sagte Habeck. Denn einerseits benötige das Saarland in dieser Region wirtschaftliche Stabilität, andererseits müsse Deutschland und Europa sich aus seiner kompletten Abhängigkeit vom südostasiatischen Raum bei der Halbleiterproduktion lösen. Diese könne bei Problemen in den Lieferketten gefährlich werden.