Habeck wirbt mit liberalem Migrationsrecht in Deutschland

Habeck ermunterte junge Fachkräfte in Afrika, nach Deutschland zu kommen. «Wir wollen die Talente den Volkswirtschaften hier nicht wegnehmen», versicherte er. Aber wenn diese ein paar Jahre in Deutschland weiter lernten und arbeiteten und dann mit ihrem Fachwissen und dem verdienten Geld in ihre Heimatländer zurückkehrten, lasse sich eine Win-Win-Situation für beide Seiten schaffen. Der Wirtschaftsminister verwies zugleich auf die erleichterten Zuwanderungsmöglichkeiten für Fachkräfte. «Es ist einfacher geworden, nach Deutschland zu kommen.»