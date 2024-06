Die erst im letzten Jahr verabschiedete China-Strategie der Bundesregierung sollte nach Ansicht des deutschen Vizekanzlers Robert Habeck (Grüne) überarbeitet werden. «Früher oder später braucht die China-Strategie ein Update», sagte der Grünen-Politiker am Freitag bei einem Empfang in der deutschen Botschaft in Peking.