KI-Gesetz der EU ist seit August verbindlich

Das KI-Gesetz der EU ist Anfang des Monats in Kraft getreten. Die Verordnung stuft KI-Anwendungen in Risikogruppen ein. Besonders risikoreiche Systeme, beispielsweise zur Kreditbewertung, müssen strenge Anforderungen erfüllen. Manche Anwendungen sind ganz verboten. Die Mitgliedsstaaten haben zwei Jahre Zeit, die Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. Das Europäische Amt für KI überwacht die Umsetzung.