Berlin, 10. Mai (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Europa und Deutschland mit neuen Handelsabkommen für den zunehmenden Konflikt zwischen den rivalisierenden Großmächten USA und China wappnen. "Europa droht dazwischen ein stückweit zerrieben oder zumindest gelähmt zu werden", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) in Berlin. Das müsse verhindert werden. "Neue Handelsabkommen gehören aus meiner Sicht dazu." Deutschland dürfte sich bei kritischer Infrastruktur und wichtigen Gütern wie Medikamenten oder Halbleitern nicht von der einen oder anderen Supermacht abhängig machen.