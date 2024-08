Deutschland Bremsklotz in Europa

Im Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums hiess es, die Ausgangsbedingungen für eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte seien nach wie vor gegeben. Die privaten Haushalte hätten angesichts gesunkener Inflationsraten bei gleichzeitigen Tariflohnsteigerungen wieder mehr Geld zur Verfügung. Auch blickten sie nicht mehr so pessimistisch in die Zukunft. «Vom privaten Konsum könnten somit in der zweiten Jahreshälfte konjunkturelle Impulse kommen.» Auch die eingeleitete Zinswende der Europäischen Zentralbank dürfte sich zunehmend bemerkbar machen. Jüngste EZB-Umfragen deuteten auf eine Trendwende in der Kreditnachfrage in Deutschland hin. Dies signalisiere eine Belebung der Investitionen.