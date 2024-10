Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in umfassenden Berichtspflichten ein Problem für die deutsche Wirtschaft und fordert ein fundamentales Umdenken. Der Weg seien nicht einzelne Verbesserungen, «sondern die Kettensäge anzuwerfen und das ganze Ding wegzubolzen», sagte Habeck auch mit Bezug auf das Lieferkettengesetz bei einem Unternehmertag des Aussenhandelsverbands BGA. «Wir haben uns eingebuddelt in einer Welt, wo am Ende die Richtigkeit der Berichtspflichten darüber entscheidet, wie wettbewerbsfähig ein Unternehmen ist.»