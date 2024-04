Europas grösste Laborkette Synlab ist in Italien Ziel eines Hackerangriffs geworden. Der Geschäftsbetrieb in dem Land sei daher weitgehend ausgesetzt worden, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Freitagabend in München mit. Entdeckt wurde der Cyber-Angriff den Angaben zufolge bereits am Donnerstagmorgen. Daraufhin seien die Computersysteme vorsichtshalber deaktiviert worden. Der Geschäftsbetrieb ausserhalb Italiens ist der Mitteilung zufolge nicht von dem Vorfall betroffen.