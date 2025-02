Grösster Bankraub aller Zeiten

Der spektakuläre Diebstahl in Dubai ist nicht nur der grösste Krypto-Coup aller Zeiten, sondern stellt auch den grössten analogen Bankraub in der Geschichte in den Schatten. Im Jahr 2003 bereicherte sich am Vorabend des Irakkrieges der irakische Diktator Saddam Hussein persönlich um einen Grossteil der nationalen Währungsreserve der irakischen Zentralbank. Am 18. März 2003, nur wenige Stunden vor Beginn der von den USA angeführten Invasion, ordnete Hussein in einer handschriftlichen Notiz unrechtmässig die Abhebung von 920 Millionen US-Dollar in bar an. Sein Sohn Qusay Hussein beaufsichtigte die Operation persönlich, bei der das Geld in der Zentralbank in Bagdad auf drei Lastwagen verladen wurde. Während ein Teil des Geldes später wieder entdeckt wurde, werden bis heute rund 350 Millionen Dollar vermisst./chd/DP/jha