Bei den Betroffenen handelte es sich laut der Sprecherin um Ticketgewinnerinnen und -gewinner. Deren Daten seien «gelöscht und angeblich auch kopiert» worden, so die Sprecherin am Donnerstag weiter. Das Entertainment-Unternehmen organisiert etwa die «Energy Stars Night» und das Musikfestival «Energy Air». Zur Energy Gruppe Schweiz gehören unter anderem auch die Energy-Radiosender.