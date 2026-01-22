Bei den Betroffenen handelte es sich laut der Sprecherin um Ticketgewinnerinnen und -gewinner. Deren Daten seien «gelöscht und angeblich auch kopiert» worden, so die Sprecherin am Donnerstag weiter. Das Entertainment-Unternehmen organisiert etwa die «Energy Stars Night» und das Musikfestival «Energy Air». Zur Energy Gruppe Schweiz gehören unter anderem auch die Energy-Radiosender.
Energy habe den Vorfall umgehend bei der Polizei zur Anzeige gebracht und den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) freiwillig informiert. Alle betroffenen Personen und Partner seien ebenfalls benachrichtigt worden.
Energy bedauere den Sabotage-Vorfall ausserordentlich, untersuche ihn weiter und habe bereits zusätzliche Massnahmen zur Verstärkung der Datensicherheit eingeleitet, hiess es auf Anfrage weiter.
