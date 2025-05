Zwei-Faktor-Schutz umgangen

Die Experten aus Bratislava konnten bei der Analyse der Angriffe die Schadsoftware «SpyPress.MDAEMON» identifizieren. Das Hackerprogramm sei nicht nur in der Lage, Zugangsdaten auszulesen und E-Mails mitzuverfolgen. Es könne sogar die Zwei-Faktor-Authentifizierung aushebeln. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (kurz 2FA) ist eine zusätzliche Sicherheitsmassnahme beim Einloggen in Online-Konten oder beim Zugriff auf sensible Daten. Sie sorgt dafür, dass nicht nur ein Passwort ausreicht, um Zugang zu bekommen, sondern noch ein zweiter Nachweis verlangt wird. Den Hackern von Fancy Bear sei es jedoch in mehreren Fällen gelungen, den 2FA-Schutz zu umgehen und mit sogenannten Anwendungspasswörtern dauerhaft auf Postfächer zuzugreifen.