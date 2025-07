Die SWMH ist einer der grössten Zeitungsverlage in Deutschland mit aktuell rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Gruppe mit der «Süddeutschen Zeitung» verkauft gerade ihre Regionalzeitungen in Baden-Württemberg. Dieses Mediengeschäft - unter anderem mit «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» - soll von der Neuen Pressegesellschaft rund um die «Südwest Presse» in Ulm zu gut 80 Prozent erworben werden, wie beide Häuser Ende Mai mitgeteilt hatten./slb/fd/DP/zb