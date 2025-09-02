Grube sass nach Unternehmensangaben seit Juni 2017 im HHLA-Aufsichtsrat. Grube habe das Unternehmen durch viele wegweisende Prozesse geführt, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) laut Mitteilung. «In den vergangenen acht Jahren haben wir global und in der HHLA bewegte Zeiten erlebt.» Zuletzt gab es auch Vorwürfe, dass Grube in zu vielen Aufsichtsräten sitze und damit gegen das Aktienrecht verstosse./cgl/DP/mis