Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat zwischen April und Juni von zunehmendem Handel mit China profitiert. Das geht aus dem Halbjahresfinanzbericht hervor. Der Containerumschlag an den Terminals der Hamburger Hafen und Logistik AG nahm zum Vorjahreszeitraum um 10,2 Prozent auf 1,63 Millionen Standardcontainer zu.