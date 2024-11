Der Umschlag an den Hamburger Containerterminals stieg in den ersten neun Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,2 Prozent. Besser lief das Geschäft mit der Containerterminals der HHLA im Ausland, wo der Umschlag um 20,2 Prozent zunahm. Ein Grund dafür ist, dass das Terminal in Odessa (Ukraine) im dritten Quartal wieder den Betrieb aufnahm.