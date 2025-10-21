Sind die Zellen für Prominente luxuriöser ausgestattet als andere Zellen?

Nein, überhaupt nicht. «Die Zellen sind nicht besser und nicht schlechter als die anderen Zellen in den anderen Gebäuden», sagte ein Gefängnisbediensteter dem Sender BFMTV. «Er wird wie alle anderen Häftlinge eine Dusche in seiner Zelle, einen Kühlschrank und einen Fernseher haben. Es wird keine Vorzugsbehandlung geben.» Ein ehemaliger Häftling sagte dem Sender RTL: «Es gibt ein kleines Bett, das 80 Zentimeter breit ist, ich glaube sogar nur 70 Zentimeter, nicht sehr hoch und am Boden befestigt. Es gibt einen ganz kleinen Schreibtisch im Ikea-Stil, der ebenfalls am Boden befestigt ist.»