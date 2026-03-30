Mutmassliche Verwicklung in Drohnen-Störfälle

Nicht Gegenstand des Gerichtsverfahrens waren Mutmassungen, wonach die «Boracay» zuvor beim Passieren der dänischen Küste in Drohnen-Störfälle verwickelt gewesen sein könnte. Diese führten vor allem in der Hauptstadt Kopenhagen zu erheblichen Einschränkungen des Flugverkehrs. Die EU warnt schon länger davor, dass Schiffe der Schattenflotte als Plattform für den Start von Drohnen für Stör- oder Spionageangriffe genutzt werden können.