EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will mit einer halben Milliarde Euro mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt in die EU locken. «Wir müssen die richtigen Anreize setzen», sagte sie in einer Rede an der Pariser Universität Sorbonne. Mit einem 500-Millionen-Euro-Paket für die Jahre 2025 bis 2027 solle Europa zu einem Magneten für Forscher werden, betonte von der Leyen. Ihre Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der US-Präsident Donald Trump den Druck auf Universitäten in den USA erhöht.