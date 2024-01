Trump liegt laut Umfragen klar vorn bei den Vorwahlen. Doch der Abstand zwischen ihm und Haley ist in New Hampshire deutlich geringer als anderswo, denn die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen profitiert in dem kleinen Bundesstaat in Neuengland von der eher moderateren Wählerschaft./ddo/DP/he